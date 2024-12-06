Hayırsever işadamı Ali Rıza Özderici hayatını kaybetti

Özkoyuncu Madencilik A.Ş. kurucularından ve onursal başkanı Ali Rıza Özderici hayatını kaybetti. Yayınlanan taziye mesajında; "Şirketimizin kurucularından ve yönetim kurulu onursal başkanımız, müstesna insan Ali Rıza Özderici hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun" denildi.

Özderici’nin cenazesi, Cumartesi günü Hulusi Akar Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak namazın ardından Asri Mezarlık’ta aile kabristanına defnedilecek.

ALİ RIZA ÖZDERİCİ KİMDİR?

1926 yılında Ürgüp´te dünyaya geldi. Babasının adı Ahmet, annesinin adı Necmiy´dir. Küçük yaştan itibaren çalışma hayatına atıldı. İlkokul öğrencisi iken bisiklet alıp kiraya verdi. Bakkallık ve şoförlük yaptı.

1945 yılında Besime ÖZDERİCİ ile evlendi. Bu evlilikten iki kız ve iki erkek çocuğu dünyaya geldi. 1949 yılında özel sektör demir madenciliğine Yahyalı ilçesinde başladı. Kurmuş olduğu bu firma, 1980 yılından bugüne demir madenciliği alanında Türkiye´nin en büyük özel sektör üretici firması olarak milli ekonomiye katkıda bulunmaya devam etti.

Kayseri Sanayi Odası Başkanlığı yaptığı 10 yıl zarfında Türkiye´nin en büyük Organize Sanayi Bölgesinin Kayseri´de kurulmasına vesile oldu. Madencilik alanındaki başarılı girişimlerini, Gayrimenkul ve Yenilenebilir Enerji sektörlerinde de gerçekleştirerek değerli markaların ülke ekonomisine kazandırılmasını sağladı.

Ali Rıza Özderici, ‘’Ne mutlu başkaları hesaba çekmeden kendini hesaba çekebilenlere, bu zor işi başarabilenlere…’’ diyerek kendisini toplumun ihtiyaçları konusunda sorumlu tutarak gelecek nesillere toplumsal sorumluluk bilincini aşılamayı hedeflemiştir.

Ülkemize kazandırdığı eserler ve hayırlar sebebiyle 2008 yılında TBMM tarafından ‘’Üstün Hizmet Ödülü’ ne layık görülmüştür. Yapılan hayırların korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak için Besime Özderici ile birlikte 2015 yılında Özderici Vakfı’nı kurmuştur.

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