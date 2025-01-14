Hayırseverlerin Kayseri'ye katkıları sürüyor

Eğitime Destek

İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde TOKİ Konutları'na kazandırılan Öğretmen Umran Şefik İlkokulu ve Ortaokulu, bölgeye önemli bir eğitim yuvası oldu. Ayrıca Gökkent Mahallesi'nde 15 derslikli yeni bir okul yapılması kararlaştırıldı.

Sağlık Alanında İş Birlikleri

Sahabiye Mahallesi'nde hayırseverlerin destekleri ile Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşa ediliyor. Şeker Mahallesi'nde ise Aile Sağlığı Merkezi'nin yapım çalışmaları devam ediyor.

Türkiye’nin en modern ve donanımlı Alzheimer Merkezi olacak olan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'nin temeli, Dünya Alzheimer Günü'nde atıldı. Bu merkez ile Alzheimer hastaları ve yakınlarına önemli bir hizmet sunulacak.

Cami İnşaatları

Muhittin Birdal Camii, 2024 yılında yapılan protokol ile hayırseverler tarafından inşa edilecek. Cami, 633 kişilik kapasitesi ile Kayseri'ye hizmet edecek.

2024 yılı boyunca toplam maliyeti 137 milyon 540 bin 198 TL olan birçok hayırsever projeleri, Kayseri'ye değer katmaya devam ediyor.