Talas'a Yeni Bir Değer: Sahaflar Çarşısı Geliyor

Başkan Yalçın, burada yaptığı kısa değerlendirmede, “Talas'a bir değer daha katıyoruz! Sahaflar Çarşısı'nı çok yakın zamanda hizmete sunacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Ahşaptan yapılan 10 konteynerden oluşacak bu çarşının kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor. Talas sakinleri, bu yeni çarşı ile ilçelerinde farklı bir atmosfer yaşayacak.