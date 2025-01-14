Talas'a Yeni Bir Değer: Sahaflar Çarşısı Geliyor

Talas Belediyesi, ilçeye yeni bir değer daha kazandırmak üzere çalışmalarını hızlandırdı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vizyonuyla oluşturulmaya başlanılan Sahaflar Çarşısı, Yenidoğan Mahallesi Hocalı Parkı'nda inşa ediliyor. Başkan Yalçın, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Talas'a Yeni Bir Değer: Sahaflar Çarşısı Geliyor

Başkan Yalçın, burada yaptığı kısa değerlendirmede, “Talas'a bir değer daha katıyoruz! Sahaflar Çarşısı'nı çok yakın zamanda hizmete sunacağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Ahşaptan yapılan 10 konteynerden oluşacak bu çarşının kısa süre içerisinde tamamlanması planlanıyor. Talas sakinleri, bu yeni çarşı ile ilçelerinde farklı bir atmosfer yaşayacak.

 

Haber Merkezi

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