Hayvanat bahçesi, 1 Mayıs'a özel ücretsiz olacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında 1 gün süreyle ücretsiz olarak ziyaretçilere hizmet verecek.

Hayvanat bahçesi, 1 Mayıs'a özel ücretsiz olacak

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Başkan Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.  Öte yandan 1 erkek aslan, 1 erkek ceylan, 2 dişi rakun, 1 erkek boz ayı, 1 dişi boz ayı, 1 erkek kurt, 1 dişi kurt, 1 erkek makak maymunu, 1 dişi makak maymunu, 1 erkek dağ keçisinin yeni yuvası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvanat Bahçesi oldu.

Haber Merkezi

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