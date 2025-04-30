Hayvanat bahçesi, 1 Mayıs'a özel ücretsiz olacak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvanat bahçesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında 1 gün süreyle ücretsiz olarak ziyaretçilere hizmet verecek.
Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Başkan Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ücretsiz olarak ziyaretçilerini ağırlayacak. Öte yandan 1 erkek aslan, 1 erkek ceylan, 2 dişi rakun, 1 erkek boz ayı, 1 dişi boz ayı, 1 erkek kurt, 1 dişi kurt, 1 erkek makak maymunu, 1 dişi makak maymunu, 1 erkek dağ keçisinin yeni yuvası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvanat Bahçesi oldu.