Kayseri İHH'ya taze kan: Nurettin Doğu Başkan Oldu

Üç dönemdir başkanlık görevini yürüten iş adamı Ali Mazıcıoğlu yeni genel kurul sonucunda görevini bilgisayarcı, gayrımenkul uzmanı Nurettin Doğu'ya devretti.

6 yıl boyunca görevini büyük bir ihtimam ile yürütmeye çalıştığını söyleyen Mazıcıoğlu güzel işlere vesile olma fırsatı sunulduğu için üyelere teşekkür etti.

Görevi devralan Nurettin Doğu bu işin bir bayrak yarışı olduğunu ve bir önceki dönem kadar aynı hassasiyet ile çalışılacağını üyelere iletti.