Kayseri İHH'ya taze kan: Nurettin Doğu Başkan Oldu

Geçtiğimiz günlerde olağan genel kurul toplantısın gerçekleştiren Kayseri İHH İnsani Yardım Derneği'nde başkanlığa Nuretttin Doğu getirildi.

Kayseri İHH'ya taze kan: Nurettin Doğu Başkan Oldu

Üç dönemdir başkanlık görevini yürüten iş adamı Ali Mazıcıoğlu yeni genel kurul sonucunda görevini bilgisayarcı, gayrımenkul uzmanı Nurettin Doğu'ya devretti.

6 yıl boyunca görevini büyük bir ihtimam ile yürütmeye çalıştığını söyleyen Mazıcıoğlu güzel işlere vesile olma fırsatı sunulduğu için üyelere teşekkür etti. 

Görevi devralan Nurettin Doğu bu işin bir bayrak yarışı olduğunu ve bir önceki dönem kadar aynı hassasiyet ile çalışılacağını üyelere iletti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

YMM Bağırgan: 'Vergi tahsilatı hedefin gerisinde'
YMM Bağırgan: “Vergi tahsilatı hedefin gerisinde”
Hayvanat bahçesi, 1 Mayıs'a özel ücretsiz olacak
Hayvanat bahçesi, 1 Mayıs’a özel ücretsiz olacak
Kayseri İHH'ya taze kan: Nurettin Doğu Başkan Oldu
Kayseri İHH'ya taze kan: Nurettin Doğu Başkan Oldu
Kayserili Gazeteci Yakışıklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sıcak Diyaloglar
Kayserili Gazeteci Yakışıklı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Sıcak Diyaloglar
Başkan Şahin: 'Bu bayram işçinin bayramı falan değil kimse kimseyi kandırmasın'
Başkan Şahin: “Bu bayram işçinin bayramı falan değil kimse kimseyi kandırmasın”
Millet Bahçesi'nde yapılacak olan Uçurtma Şenliği ertelendi
Millet Bahçesi'nde yapılacak olan Uçurtma Şenliği ertelendi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!