Hekimleri Filistin için sessiz yürüyüş bu hafta da devam etti

7 Ekim’den bu yana hekimler öncülüğünde sağlık çalışanları Sessiz Yürüyüş başlığıyla yürümeye devam ediyor. 30 haftadır her cumartesi 40’a yakın il merkezinde eş zamanlı yürünüyor ve akabinde basın açıklaması yapılıyor.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Meryem Aktaş yaptığı basın açıklamasında, “Yaklaşık bir asırdır işgalci Siyonist sözde devlet İsrail, Filistin’de sistematik bir şekilde katliamlar yapmakta, insanları yurtlarından zorla sürgün ederek mal varlıklarına el koymaktadır. Son olarak 7 Ekim’den itibaren süren saldırılarda ise yaklaşık 40 bin kişi şehit oldu ve 100 bine yakın kişi ise yaralandı, 20 bine yakın çocuk ise yetim kaldı. Saldırılardan önce Gazze'de yaklaşık 35 hastane bulunmakta iken şu anda Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerin tamamı ve güneyindeki hastanelerin çoğu sağlık hizmeti veremez durumda. Bugünlerde Gazze'de ayakta kalan ve hala çalışmaya devam eden yalnızca 3-4 hastane mevcut. Bunların da sadece 2'sinde aktif olarak ameliyat yapılabilmektedir” dedi.