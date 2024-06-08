İmam Münir Çamlı Almanya'da Hakk'a yürüdü

Almanya'nın Hannover kentinde imamı olarak görev yapan Münir Çamlı, 1 Haziran Cumartesi günü geçirdiği motosiklet kazası sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti. Münir Çamlı’nın cenaze namazı memleketi olan Yahyalı İlçesi’nde bulunan Cami-i Kebir’de kılındı. Münir Çamlı’nın cenaze namazı aralarında AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy’un annesi Hayriye Özsoy’un da bulunduğu 4 cenaze ile birlikte kılındı. Cenaze namazına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahit Cıngı, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, protokol üyeleri, ilçe halkı ve cenaze yakınları katıldı. Çamlı’nın cenazesi kılınan namazın ardından defnedildi.

Aynı zamanda Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın da amcasının oğlu olan ve Almanya’da yaşamını yitiren imam Münir Çamlı (52) Yahyalı’da kılınan büyük bir kalabalığın katıldığı cenaze namazının ardından defnedildi.