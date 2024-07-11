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Helikopter ambulanslar Ferah bebeğin gözü için havalandı

Şanlıurfa'da prematüre olarak doğan ve zamanında müdahale edilmediği takdirde körlükle sonuçlanan göz hastalığı bulunan 1 yaşındaki Ferah bebek, helikopter ambulansla önce Kayseri'ye oradan da Ankara'ya sevk edildi.

Helikopter ambulanslar Ferah bebeğin gözü için havalandı
Kayseri GündemEditör

Şanlıurfa’da prematüre olarak doğan ve zamanında müdahale edilmediği takdirde körlükle sonuçlanan göz hastalığı bulunan 1 yaşındaki Ferah bebek, helikopter ambulansla önce Kayseri’ye oradan da Ankara’ya sevk edildi.

Şanlıurfa’da zamanında tedavi edilmediği takdirde körlükle sonuçlanan ’prematüre retinopatisi’ rahatsızlığı bulunan 1 yaşındaki Ferah Turabik için Sağlık Bakanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Ferah bebeğin gözünü kaybetmemesi için zamanla yarış başlarken, Malatya’dan kalkan helikopter ambulans, Şanlıurfa’dan bebeği alarak Kayseri’ye geldi. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Hava Ambulansı Merkezi’nde hazır bekletilen helikopter ambulansa transfer edilen Ferah bebek, zaman kaybetmeden Ankara’ya sevk edildi.

Helikopter ambulansların zamanla yarıştığı Ferah Turabik, Ankara’da sevk edildiği hastanede tedavi altına alınacak.

Helikopter ambulanslar Ferah bebeğin gözü için havalandı
Helikopter ambulanslar Ferah bebeğin gözü için havalandı
Helikopter ambulanslar Ferah bebeğin gözü için havalandı
Helikopter ambulanslar Ferah bebeğin gözü için havalandı
Helikopter ambulanslar Ferah bebeğin gözü için havalandı
İHA
Kayseri Gündem

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