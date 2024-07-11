Semt Pazarlarında sarmısak 150 TL, karpuz 10 TL

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor; kayısının kilosu 25 lira ile 50 lira arası, domatesin kilosu 15 lira ile 25 lira arası, bamyanın kilosu 50 lira ile 150 lira arası, salatalığın kilosu 15 lira ile 25 lira arası, patlıcanın kilosu 20 lira ile 25 lira arası, şeftalinin kilosu 40 lira ile 65 lira arası, biberin kilosu 10 lira ile 35 lira arası, eriğin kilosu 40 lira ile 50 lira arası, mantarın kilosu 50 lira ile 100 lira arası, üzümün kilosu 30 lira ile 65 lira arası, limonun kilosu 25 lira ile 80 lira arası, sarımsağın kilosu 100 lira ile 150 lira arası, soğanın kilosu 12,5 lira ile 20 lira arası, yeşil fasulyenin kilo 40 lira ile 60 lira arası, patatesin kilosu 10 lira ile 20 lira, yeşil soğan 15 lira arası değişen fiyatlar alıcı buluyor.

Öte yandan muzun kilosu 50 liradan, kirazın kilosu 85 liradan, kabağın kilosu 20 liradan, armudun kilosu 40 liradan, karpuzun kilosu 10 liradan, kavunun kilosu 10 liradan, maydanoz 10 liradan, tere 10 liradan, roka 10 liradan, turp 10 liradan, semizotu 15 liradan, nane 10 liradan satışa sunuluyor.