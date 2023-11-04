Hem yöresel ürünleri tanıtıyorlar hem para kazanıyorlar

Kayseri’nin İncesu ilçesinde kooperatif çatısı altında birleşen kadınlar, hem ilçenin yöresel ürünlerini tanıtıyor hem de satışını yaparak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in kentte göreve başlamasıyla beraber kurulmaya başlanan Kadın Kooperatifleri gelişiyor. Toplamda 32 kadın kooperatifinin bulunduğu Kayseri’de, kadınlar hem üretiyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. İncesu ilçesinde kurulan Kervansaray Han Kadın Kooperatifi’nde çalışan kadınlarda, ilçenin yöresel ürünleri olan pekmez, pekmezden yapılan cevizli sucuk ve coğrafi işaretli karaevrek kuru üzümünü tanıtırken, satışını da yapıyor.

“Valimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz”,

Kervansaray Han Kadın Kooperatifi Başkanı Sema İlhan, çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Kooperatif olarak yörenin yöresel ürünlerini tanıtmaya çalışıyoruz. İncesu’nun pekmezi, pekmezden yapılan cevizli sucuğu, coğrafi işaretli karaevrek kuru üzümleri satışını yapıyoruz. Kooperatifimiz güzel gidiyor ve güzel bir birlikteliğimiz var. Valimiz Gökmen Çiçek’in desteği ile kurulduk. Verdiği desteklerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Kooperatifler kadınların sosyalleşmesini artırdı”

Vali Çiçek öncülüğünde kurulan kooperatiflerin kadınların sosyalleşmesini artırdığını kaydeden İlhan, “Dostlarımız ve arkadaşlarımız arttı. Ekonomik olarak da gelirler elde ediyoruz. Kadınlarımız evde oturmasınlar. Çalışmak isterlerse bizim bünyemize dahil olabilirler. Kooperatifimizde erkekler olmadığından dolayı kadınlar için çalışma ortamı daha rahat. Çalışmak isteyen herkese kapımız açık. Bizim asıl amacımız İncesu’nun ürünlerini tanıtmak. Bunun yanında da çalışan bayan arkadaşlarımıza gelir kapısı sağlamak” dedi.