HES Kablo'da korkutan yangın

Kayseri’de HES Kablo Fabrikası’nda çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde bulunan HES Kablo Fabrikası’na ait yerleşkede yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine fabrikaya itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise kablo üretim tesislerinde çıktığı öğrenilen yangına müdahale etti. Ekipler; yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında alevleri kontrol altına alırken, Vali Gökmen Çiçek, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AFAD İl Müdürü Rifat Genç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan fabrikaya gelerek son durum hakkında bilgi aldı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yaptığı açıklamada, "Hepimize büyük geçmiş olsun. Önemli bir firmamızda çıkan yangın çok şükür kısa sürede kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybının olmadığı bilgisine sahibiz. Soğutma çalışmalarımız şuan itibariyle devam ediyor. Şehrimize geçmiş olsun, inşallah oluşan yara tez zamanda sarılacak" dedi.

Şirket yetkilisi Bora Koç ise, "Tesisimizde çıkan yangın şu an itibarıyla kontrol altında. Valimizin koordinasyonunda, belediye başkanımız ve kaymakamımız herkes seferber olmuş durumda. Hem şehrimize hem devletimize geçmiş olsun diyoruz. Şimdi yapılması gereken fabrikayı bir an önce ayağa kaldırmak" ifadelerini kullandı.

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin ise sosyal medyadan çıkan yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "HES Kablo Hacılar yerleşkesi CV-4 hattında çıkan yangın, Kayseri itfaiyemizin anında müdahalesi ve holding şirketlerimizin itfaiye araçlarının desteği ile kontrol altına alındı. Valimiz, büyükşehir belediyesi genel sekreterimiz, Hacılar Belediye Başkanımız ve itfaiye daire başkanımız fabrikamızda HES Kablo genel müdürümüzün yanında yangına müdahaleyi sevk ve idare ettiler. CEO yardımcılarımızdan bir tanesi ve diğer şirketlerimizin genel müdürleri de HES Kablo’dalar. Ben de yoldayım, HES Kablo’ya geçiyorum. Valimiz, büyükşehir belediye başkanımız ve HES Kablo genel müdürümüzden yangının kontrol altına alındığını ve yaralımız olmadığı bilgisini sizlerle de paylaşmak isterim" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, itfaiye ekiplerinin fabrikadaki soğutma çalışmaları devam ediyor.