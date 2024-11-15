Hikmet Spor Kulübü'nden Sercan Koç Avrupa şampiyonu oldu

Hikmet Spor Kulübü Başkanı Yusuf DUMAN, “ Sercan, gittiği her turnuvada bayrağımızı göndere çekip istiklal marşını dünyanın her yerinde okutarak göğsümüzü kabartıyor. Sporun dışında ise güzel ahlakı ile gençler için tam bir örnek insan. Gençliğin ondan öğrenmesi gereken çok şey var. Sanal alemin sahte ikonlarının aksine bir kahraman. Gücünü Allah’tan alan ve bunun bilincinde olan mütevazi bir şampiyon. Kendisini, onla berber şampiyon olan sporcularımızı ve milli takım antrenörümüz Göksel Cingöz’ü tebrik ediyorum.” dedi.