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Hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kayseri'de hırsızlık suçundan 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.H. (40) yakalandı.

Hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, yapılan denetimler kapsamında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamasında, hırsızlık suçundan 14 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.H.’yi yakaladı. M.H. üzerinde narkotik maddeyle yakalandı. Hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem başlatıldı ve cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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