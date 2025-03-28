Hırsızlık suçundan 14 yıl hapis cezasıyla aranan firari yakalandı
Kayseri'de hırsızlık suçundan 14 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.H. (40) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, yapılan denetimler kapsamında gerçekleştirdikleri asayiş uygulamasında, hırsızlık suçundan 14 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.H.’yi yakaladı. M.H. üzerinde narkotik maddeyle yakalandı. Hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından adli işlem başlatıldı ve cezaevine teslim edildi.