Kayseri'nin Ulaşım Sorunlarına Çözüm Arayışı: Başkan Büyükkılıç ve Karayolları Genel Müdürü Gülşen Buluştu

Ziyarette, kent genelindeki ulaşım projeleri, yeni yol çalışmaları ve trafik düzenlemeleri değerlendirildi. Kayseri'nin ulaşım ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı. Başkan Büyükkılıç, yürütülen projelerin şehri daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşturma hedefi doğrultusunda önem taşıdığını vurguladı.

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, yapılan sunum ve önerilerin kalitesinden etkilenerek, Başkan Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti. Toplantıda, Kayseri’nin şehir içi ve şehirlerarası ulaşım bağlantılarını daha verimli hale getirecek planlar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, endüstri, turizm ve ticaret kenti Kayseri’nin ulaşım imkanlarını artırmak amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirtti. Görüşmenin sonunda, Gülşen’e ziyaretinden ötürü teşekkür eden Büyükkılıç, günün anısına özel bir hediye sundu. Program, heyet üyeleriyle hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen bu önemli buluşmaya, Karayolları Genel Müdürü Gülşen’in yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen ile daire başkanları da katıldı.

Kayseri, ulaşım sorunlarına çözüm arayışında önemli bir adım daha atmış oldu.