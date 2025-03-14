Hırsızlık suçundan aranan 12 şüpheli tutuklandı
Kayseri'de hırsızlık suçlarından aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Toplam 14 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanırken, 12 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık suçlarından aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Toplamda 14 şahıs saklandıkları adreslerde yakalandı. Bu kapsamda 12 şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüpheli şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılırken 1 suça sürüklenen çocuk çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.