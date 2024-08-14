Hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 'hırsızlık' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; ’hırsızlık’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bir adrese yapılan operasyonda; hakkında ’hırsızlık’ suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Y. (33) yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.Y., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.