Hırsızlık şüphelisi kamera çalışmaları sonucu yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir sosyal medya platformunda yer alan 'Kayseri'deki hırsızlık girişimi anbean güvenlik kameralarına yansıdı' paylaşımına yönelik çalışmalarda görüntülerde yer alan S.K. (20) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından; Bir sosyal medya platformunda yer alan "Kayseri'deki hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına anbean yansıdı" paylaşımına yönelik gerçekleştirilen kamera çalışmaları neticesinde, Görüntülerdeki 77 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çalma olayına karışan 20 yaşındaki S.K. yakalandı.
Daha önce hırsızlık, cinsel saldırı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edilen S.K. hakkında adli işlem başlatıldı.