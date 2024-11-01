Hisarcık Mahallesi'nde Murat Han Kuran Kursu açıldı

Melikgazi Belediyesi ve hayırsever iş birliği ile yapılan ’Melikgazi Belediyesi Murat Han Kur’an Kursu’ açıldı.

Hisarcık Mahallesi Sanayi Caddesi’nde faaliyete geçen Kur’an kursu ile bir projeyi daha hayata geçirmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Başkan Palancıoğlu şunları ifade etti; "Ağustos ayında burada Kur’an Kursumuzun temelini atmıştık; çok şükür hızlı bir şekilde de hayata geçirdik. Melikgazi Belediyesi olarak elhamdülillah rekor yatırımlar yapıyoruz. Okullar, camiler, aile sağlık merkezleri, Kur’an kursları, kütüphaneler, parklar yapıyoruz. Hayırsevelerimiz de sağ olsunlar bize destek veriyorlar. Burada da evlatlarını bir trafik kazası sonucunda kaybeden Aysel ve Muharrem Han çiftinin, değerli hayırseverlerimizin evlatlarının adına güzel bir Kur’an kursu açıyoruz. Aynı zamanda erkekler için yapımını tamamladığımız İkinci Bahar Evi’mizin de açılışını yapmış oluyoruz. İhtiyaç hasıl oldukça hangi konuda olursa olsun biz elimizden geldiğince destek vereceğiz. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Melikgazi Belediyesi olarak son seçimlerde bizim temamız "Önce aile, önce kadınlar, önce gençlik, önce eğitim.” oldu. 4-6 yaş Kur’an kursları ve kadınlarımızın bu Kur’an kurslarına gelmesi, aile yapısına sahip çıkması son derece önemli. Küresel dünyanın getirdiği birçok sıkıntılar var. İşte biz bu sorunlara çözüm üretmesi açısından Melikgazi Belediyesi olarak Kur’an kursları, camiler yapıyoruz; ama bununla birlikte Türkiye’nin en lüks okullarını, kütüphanelerini yapıyoruz. İnşallah bunların tamamı neslimize, gençliğimize, çocuklarımıza sahip çıkmak için. Hayırsever ailemiz buraya katkı sundular. Yarısını onlar verdi, yarısını biz belediye olarak karşıladık ve Kur’an kursunda rahmetli evlatları Murat’ın ismi yaşayacak. Cenab-ı Allah burada güzel eğitim hizmetleri verilmesini nasip eylesin."

Hisarcık Mahallesi Muhtarı Şükrü Yıldızdoğan, Başkan Palancıoğlu’na teşekkür ederken Hisarcık Mahallesi Eski Muhtarı Nazım Söğüt; "Palancıoğlu Başkanımızla 5 yıl birlikte çalıştık. Kötü bir proje yaptığına hiç rastlamadım. Anlar, dinler, yapalım, der. 5 yıllık süre zarfında yaptığı eserleri saymak epey zaman alır. Kadınlar ve çocuklar burada okuyacaklar. Başkanıma, ekibine, hayırseverimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Hayırsever Muharrem Han, Başkan Palancıoğlu’na bu projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Hayırseverliğin Kayseri’de ciddi bir karşılığının olduğunu söyleyen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, Başkan Palancıoğlu’nun hayırseverliğe başka bir boyut kazandırdığını belirterek; "Hayırseverlik denilince hakikaten Kayseri’de ciddi bir karşılığı var; ancak hayırseverliği başka bir boyuta taşıyan Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu. Tabiri caizse kendim bir slogan üretmeye çalışsam şunu söylerim; ‘Neyin varsa kalanını Palancıoğlu Başkan tamamlar.’ Cenab-ı Allah da okumayı, okuduğunu anlamayı, anladığıyla da ameliyat etmeyi nasip etsin" ifadelerini kullandı. Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise, "Hayatının çeşitli dönemlerinde din eğitimini tam alamamış, yarım almış kardeşlerimiz, vatandaşlarımıza açtığımız, açacak olduğumuz bu Kur’an kurslarında hayatlarında eksik kalan yönlerini tamamlayacağız. Dolayısıyla tamamlayıcı bir eğitime vesile olacağız. Bu güzel Kur’an kurslarımızı, bu imkanları bizlere veren Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış töreni okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından çiçek ve maket takdim edilmesiyle sona erdi.