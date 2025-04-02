Hisarcıklıoğlu, 'Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır'
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır' dedi.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 2 Nisan’da uygulanacak ‘ Boykot Kararı’ ile ilgili tepki gösterdi. Hisarcıklıoğlu, “Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimizin hedef haline getirilmesi ve boykot çağrıları yanlıştır. Şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır” ifadelerini kullandı.