Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Kayserispor, Hatayspor maçında 'usulsüz seyirci alınması' ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Kayserispor PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce 01.04. 2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları açıklandı. Kayserispor’un PFDK’ya sevki, “Kayserispor Kulübü’nün 28.03.2025 tarihinde oynanan Kayserispor - Hatayspor Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir” bu şekilde açıklandı.

Haber Merkezi

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