Hizmet-İş'in ISS'e tepkisi sürüyor: 'Bu tutumunuzdan, bu tavrınızdan vazgeçin'

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesi üyeleri, Kayseri Şehir Hastanesi’nde haksız yere işçilerin sözleşmesini fesheden ISS firmasına tepki göstermek amacıyla oturma eylemi yaptı. Hizmet-İş Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik; firma yetkililerine tepki göstererek; "Bu tutumunuzdan, bu tavrınızdan vazgeçin" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesi’nde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, "Kayseri Şehir Hastanesi’nde faaliyet gösteren ISS firması bünyesinde çalışan emekçi kardeşlerimiz için geçen hafta bugün aynı saat de basın açıklaması ISS yönetimine seslenmiş ve yaşamış olduğumuz sıkıntıları kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün burada işten çıkartılan arkadaşlarımız ve aileleriyle birlikte 1 saatlik oturma eylemi yapacağız. ISS yönetimine seslenmek istiyoruz. Burada aileleriyle birlikte oturma eylemi yapan üyelerimizin şehir hastanesinin ilk kurulduğu günden beri bugünlere gelmesinde bu kardeşlerimizin emeği, alın teri ve her birinin tırnaklar izleri var. Bu tutumunuzdan bu tavrınızdan vazgeçin. 1 hafta zaman geçti ama biz "çalışma hayatında ki sorunlarınız nedir, buyurun gelin talepleriniz neyse konuşalım" diyeceklerini beklerken şehir hastanesinin bütün duvarlarına iş kanununun 25/2 bendini yazarak çalışanlara gözdağı verilmiştir. Peki, buradan sormak istiyorum. İş Kanunu sadece işinize yarayan kısımlarımı mı sizin için geçerli. Resmi tatiller ve dini bayramlarda işçinin rızası alınarak mesaiye çağrılır. Mesaiye gelmeyen ve rızası olmayan işçiye her hangi bir yaptırım yapılamaz. Kanun da böyle bir hükümde bulunmaktadır. Fakat bayramda mesaiye gelmeyen çalışanların iş akdini bunu bahane ederek fesih ettiniz. Buda kanuna aykırı. Çalışanların sendikaya üye olmaları anayasal bir hak olmasına rağmen bugüne kadar baskı kurarak sendikamızdan istifa ettirmeye çalıştınız. Geçen hafta yapmış olduğumuz basın açıklamamız da anayasal bir hak olmasına rağmen son dakika eğitim çıkartarak çalışanların sendikal faaliyetlerini engellediniz. Sizler sadece kanunu işinize geldiği şekli ile mi yorumlarsınız" dedi.

Kayseri Şehir Hastanesinde çatısı altında çalışan bütün kadrolu, işçi, memur banka promosyonu alırken, sadece şirketlerde çalışan arkadaşlarımız banka banka promosyonu alamamışlardır. Memurunda kadrolu işçinin de şirketinde hak edişleri Sağlık Bakanlığı tarafından ödenmektedir. Burada çalışan arkadaşlarımız şirket eliyle kamunun işini yürütmektedirler. Sağlık Bakanlığı tarafından hak edişleri ödenen bütün çalışanlar promosyon alırken şirket eliyle kamu işi gören üyelerimizin banka promosyonlarının ödenmemesi eşitlik ilkesine aykırı bir davranıştır. Buradan konfederasyonumuz Hak-İş, sendikamız Hizmet-İş adına tüm şehir hastanesi çalışanlarına yeniden sesleniyorum. Sizler yalnız değilsiniz. Sizlerle birlikte mücadele edeceğiz ve birlikte kazanacağız. Bunu daha önce başardık. Şimdi de başaracağız. Ümitsizliğe düşmeyin. Sendika üyeliği anayasal bir hak ve e-devlet üzerinden üyelik yapıldığı için işveren dahil kimsenin görmesi mümkün değil. İnşallah en kısa zamanda ekseriyâsını sağlayıp yetkiyi almak için mücadelemiz devam ediyor. Bizlere inanın, bizlere güvenin, bizler sizi hiçbir zaman için yalnız bırakmayacağız. Hak-İş Konfederasyonu, Hizmet İş Sendikası olarak Kayseri Şehir Hastanesi’nde yaşanabilir, onurlu ücretler alınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İş güvencesinin şartsız sağlandığı bir çalışma ortamı için mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Başkan Çelik’in konuşmasının ardından üyeler 1 saatlik oturma eylemi gerçekleştirdi.