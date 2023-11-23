Hizmet-İş'li öğretmenlerden Gazze'ye yardım

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, '24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimizle kutluyoruz' dedi.

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  • 23.11.2023 13:24
  • Güncelleme: 23.11.2023 16:07
Hizmet-İş'li öğretmenlerden Gazze'ye yardım
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HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, “24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyoruz” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik; 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Özverili ve saygıdeğer bir mesleği icra eden bütün eğitimcilerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Gelişmiş bir ülke ancak iyi eğitim almış bireylerin yetişmesiyle mümkün olabilir. Dünya üzerinde yaşayan tüm milletlerin dününde, bugününde ve yarınında her daim öğretmenlerin çok önemli bir yeri olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığımızın yetkili olduğu Kayseri Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Kaymek A.Ş., Kayseri Spor A.Ş., ayrıca Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi ve Talas Belediyesinde çalışan yaklaşık 350 öğretmen üyemiz için 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde yapacağımız etkinlikler yerine bu sene işyeri sendika temsilcilerimiz ile istişare ederek Gazze’de yaşanan zulme sessiz kalmayıp Müslüman kardeşlerimize yardım yapma kararı aldık. Bu minvalde Gazze’deki kardeşlerimize öğretmen üyelerimiz adına 10 bin TL yardımda bulunduk" dedi. Çelik, sözlerine şu şekilde devam etti;

"Başta öğretmenlik mesleğini icra eden üyelerimizin ve tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimizle kutluyor, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yaşam alanları haline gelen okullarımızın fiziki şartlarının daha da iyileştirildiği, öğretmenlerimizin öğretmenlik mesleğinin gereğine uygun bir yaşam sürebilmelerini sağlayacak imkanların daha da artırıldığı bir eğitim hayatı diliyoruz.”

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İHA

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