Başkan Metin'den Bünyan'a TOKİ müjdesi

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin: 'Bünyan'ın altyapısı TOKİ için müsait. TOKİ ile yazışmalarımız var burayı imara açıyoruz. Yüzde 60'ını TOKİ alacak, yüzde 40'ı da Bünyan Belediyesi'ne geçecek. Bunları çok uzun zamandır planlıyorum'

Başkan Metin'den Bünyan'a TOKİ müjdesi

Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin; “Bünyan’ın alt yapısı TOKİ için müsait. İmarda biraz sıkıntılarımız var. Yeni yerleri imara açacağım ve en az 25-30 bin kişiyi Bünyan’a taşıyacağım bu Bünyan’a yapacağımız en büyük hizmet olacak. Bunların altyapısını tamamen planlıyorum. Bünyan cam teras bölgesine bir butik otel planlıyorum. Yapılacak olan bir butik otel hiç boş kalmayacak. TOKİ ile ortak bir çalışma yapıyoruz. Bünyan’da hazine arazisi bir bölgemiz var. TOKİ ile yazışmalarımız var burayı imara açıyoruz. Yüzde 60’ını TOKİ alacak, yüzde 40’ı da Bünyan Belediyesi’ne geçecek. Bunları çok uzun zamandır planlıyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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