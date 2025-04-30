Hizmet-İş Şube Başkanı Navruz: 'Emekçilerin ve emeklilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını istiyoruz'

Hak-İş Konfederasyonu Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü dolayısıyla basın açıklamasında bulundu. Yayınlanan açıklamada; ”Ülkemizde ve Dünya’nın dört bir yanından emeği ve alın terinden vazgeçmeden var gücü ile çalışan emekçilerimiz, emeğin hakkını savunmak için omuz omuza yürüdüğümüz 81 ildeki ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki teşkilat mensuplarımız, bugün alın terimizin, emeğimizin, birlik ve dayanışmamızın günüdür. 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günümüz kutlu olsun! Tek bir ses, tek bir yürekle meydanlardayız. Tüm emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz. Emekçilerin ve emeklilerin milli gelirden aldığı payın artırılmasını istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayış ile yeniden düzenlenmelidir. HAK-İŞ olarak, toplu sözleşme düzenini bozmayacak, güçlendirecek bir asgari ücret düzenlemesini talep ediyoruz. Çalışamayan veya geliri yetersiz vatandaşlarımıza bireyi esas alan düzenli asgari gelir yardımı sistemi kurulmasını talep ediyoruz. İşsizlik sigortası ödeneği tüm çalışanların çalışmaları ile orantılı olarak faydalanabileceği bir modele dönüştürülmelidir. HAK-İŞ olarak, vergilendirmede aile yükümlülüklerinin dikkate alınmasını, vergi matrahı ile vergi oranlarının söz konusu yükümlülüklere uygun olarak belirlenmesini talep ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

‘SENDİKAL HAKLARIN KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASINI TALEP EDİYORUZ’

İşçi haklarının iyileştirilmesi talebinde bulunan ve isteklerini tek tek sıralayan Yavuz Navruz,“Kriz dönemlerinde tüm ücretliler üzerinden alınan vergi oranı yüzde 10 olarak sınırlandırılmasını istiyoruz. Ücretlerdeki vergi yükünün azaltılmasını ve az kazanandan az çok kazanandan çok anlayışıyla vergi alınmasını talep ediyoruz Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasını, sendikalı işyerlerinin teşvik edilerek sendikal hakların kullanımının yaygınlaştırılmasını talep ediyoruz. Sendikal örgütlenmenin temel taşlarından biri olan toplu iş sözleşmesi yetki tespit sürecinin, hızlı ve şeffaf bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. İşe iade davalarının mutlak bir güvenceye kavuşturulmasını talep ediyoruz. Özellikle sendikal nedenle yapılan fesihlerde işçilere, işyeri sendika temsilciliği güvencesi gibi mutlak bir iş güvencesinin getirilmesini verilmesini istiyoruz.İş akdi sona eren işçinin bütün alacaklarının herhangi bir pazarlık yapılmaksızın ödenmesi yasal ve ahlaki zorunluluktur, doğmuş haklar ve alacaklar üzerinde yeniden bir pazarlık yapılması evrensel bütün ilkelere de aykırıdır. HAK-İŞ olarak, hukuka ve ahlaka ayrılığı açık olan arabuluculuk müessesinin hukukumuzda mevcut eşitsizlikleri daha da artırması nedeniyle bir an önce ortadan kaldırılmasını, uyuşmazlıkların hızlı ve etkin çözüme kavuşturulmasını sağlayacak bir sistem kurulmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

‘EMEĞİN VE EMEKÇİLERİN SESİ OLMAK İÇİN MEYDANLARDAYIZ’

Emeğin ve emekçinin sesi olmak için meydanlarda olacaklarını ifade eden Yavuz Navruz, “Ev hizmetlerinde çalışan emekçilerin, İş Kanunu kapsamına alınmasını, Evde Bakım ve Destek Sigortası hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Ev işçileri, bakım işçileri, tarım işçileri gibi sosyal güvenceden uzak olan çalışma biçimlerinin sosyal güvenlik kapsamı altına alınmasını ve sendikal haklardan yararlanmaları sağlanmasını istiyoruz. Uzaktan çalışma, esnek çalışma, kısmi zamanlı çalışma gibi yeni çalışma biçimlerinde işçilerin fazla mesai, izin, sosyal güvenlik ve sendikal haklarını koruyacak şekilde düzenlemeler yapılmalıdır. Emeğin ve emekçilerin sesi olmak için meydanlardayız. Emekli aylıklarının, prim ödeme gün sayısı ve yatırılan prim tutarıyla orantılı olarak belirlenmesi ve emekli aylığı alt sınırı en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz. HAK-İŞ olarak, emeklilik mevzuatının adil, gelir güvencesi sağlayacak ve emekçiyi enflasyonist baskılara karşı koruyacak şekilde yeniden ele alınmasını; sosyal destek mekanizmalarıyla emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini istiyoruz. Tüm kamu işçilerinin sesi olarak meydanlardan sesleniyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, taşeron sistemine karşı verdiğimiz mücadelenin en önemli kazanımlarından biri olan 696 sayılı KHK ile sağlanan kadro düzenlemesini çalışma hayatımız açısından tarihî bir başarı olarak değerlendiriyoruz. Bununla birlikte devam eden sorunlarımızın da çözüme ulaştırılmasını bu tarihi başarıya destek olacağını düşünüyoruz” ifadelerinde bulundu.