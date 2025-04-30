Kayseri'de Tarımsal Üretimi Güçlendiren Adımlar Atılıyor
Kayseri'de tarımsal üretimi artırmak ve ürün çeşitlendirmesini teşvik etmek amacıyla önemli bir iş birliği protokolü imzalandı. Kayseri Valiliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kayseri Şeker Fabrikası, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen törenle, çiftçilere tohum desteği sağlanacak ve ekim alanlarının genişlemesine katkı sunulacak.
Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği projeyle, mercimek ve diğer tarım ürünlerinin üretimi yaygınlaştırılarak bölgesel tarımsal büyümeye katkı hedefleniyor. Bu adım, Kayseri’nin tarım alanında sürdürülebilirliğe ve yerel kalkınmaya verdiği önemi bir kez daha gösterdi.
Düzenlenen toplantıda, yerel yöneticiler ve sektör temsilcileri tarımda inovasyon ve teşviklerin paylaşımını vurguladı, bölgesel üretimin güçlendirilmesine yönelik atılan bu adımların ülke genelinde örnek teşkil etmesi bekleniyor.