Kayseri'de Tarımsal Üretimi Güçlendiren Adımlar Atılıyor

Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği projeyle, mercimek ve diğer tarım ürünlerinin üretimi yaygınlaştırılarak bölgesel tarımsal büyümeye katkı hedefleniyor. Bu adım, Kayseri’nin tarım alanında sürdürülebilirliğe ve yerel kalkınmaya verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

Düzenlenen toplantıda, yerel yöneticiler ve sektör temsilcileri tarımda inovasyon ve teşviklerin paylaşımını vurguladı, bölgesel üretimin güçlendirilmesine yönelik atılan bu adımların ülke genelinde örnek teşkil etmesi bekleniyor.