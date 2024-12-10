Hukukçu Özdemir, 'Yüzyıllar boyunca da hep insan haklarının ihlaliyle karşı karşıyayız'

Bu gün Dünya İnsan Hakları Günü, insanların ortak değeri olan din, dil, ırk, cinsiyet, fark etmeksizin insanların eşit hak ve özgürlük ilkelerini hatırladığımız bir gün. Peki 76 yıldır devam eden 30 maddelik insan hakları beyannamesi gerçekten uygulanıyor mu?

İnsan hakları nedir sorusuna yanıt veren Hukukçu Sena Özdemir, tüm dernek vakıflar adına aktivizm peşindeyim ifadelerini kullanarak, “İnsan hakları literatürde her insanın doğuştan sahip olduğu haklar olarak tanımlanmış. Ancak bu konu hakkında her zaman bir görüş birliği olmamış insan hakları aslında insanın tarihiyle aynı anda başlayıp günümüze kadar gelen, insanlığa birebir bağlantılı bir haktır. İnsan haklarının içerisinde yaşama hakkı, eğitim hakkı, sağlık hakkı gibi pek çok hakkı bizim tanımlayabilmemiz gerekiyor. Tabi bu hakların yazılı hale gelmesi öncelikle Fransız yurttaş hakları beyannamesiyle. Sonrasında 1948’de Birleşmiş milletler insan hakları beyannamesinde tek tek ele alınmış. Bu sayede Avrupa tarafından bir takım tanımlamalar gerçekleştirilmiş” ifadelerinde bulundu.

Öte yandan İnsan haklarının yüzyıllar boyunca ihlal edildiğini belirten Hukukçu Sena Özdemir, “Bugün Batı hem Filistin davasında hem Suriye ile ilgili hem dünyadaki bütün mazlum ümmetlerle ilgili davalarda insan hakları kavramının içerisindeki bu tanımlamalar kısmını kaybetmiş durumda. Batının kurduğu bu literatür artık yıkılmış durumda. Bunun yerini günümüzde artık yeni bir nesil yeni bir kavramlaşmayla dolduracak. İnsan hakları her zaman ihlal edilmekle karşı karşıya gelmiş. Zaten ortaya çıkışı ve doğuşu da bundan kaynaklanmış. Artık insanların toplu bir soykırıma veya toplu bir işkenceye maruz bırakılmaması amacıyla ortaya çıkmış bir kavram. Yüzyıllar boyunca da hep insan haklarının ihlaliyle karşı karşıyayız. Tabii ki bununla ilgili birtakım yaptırımlar düzenlenmiş. Ancak bugün geldiğimizde şunu görüyoruz: insan haklarının korunması için kurulmuş olan kurumlar, uluslararası ceza mahkemesi gibi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, günümüzde Türkiye'de Anayasa Mahkemesi gibi bazı kurum ve kuruluşların kararlarında uluslararası alınan kararların, mesela İsrail ile ilgili alınan birtakım kararların uygulanmadığını ve uluslararası bazı baskılarında meydana gelen soykırımda işe yaramadığını görüyoruz. Bu tip ihlallerle her zaman karşılaşılmış günümüzde de en ağır şekilde karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.