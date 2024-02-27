Hukukçular Siyonist zulme karşı yürüyecek

Kayserili hukukçular, Gazze'de yaşanan katliam ve soykırımları protesto etmek için, 28 Şubat Çarşamba günü saat:12.30'da hacıkılıç Camii önünden Adliye Sarayı önüne kadar yürüyecekler.

Hukukçular Siyonist zulme karşı yürüyecek
Kayseri GündemEditör

Filistin topraklarında yaşanan siyonist zulmü protesto edecek hukukçular, Adliye Sarayı önüne kadar yürüdükten sonra bir de basın açıklaması yapacaklar.

​​​Hukukçular Siyonist zulme karşı yürüyecek

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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