Hukukçular Siyonist zulme karşı yürüyecek
Kayserili hukukçular, Gazze'de yaşanan katliam ve soykırımları protesto etmek için, 28 Şubat Çarşamba günü saat:12.30'da hacıkılıç Camii önünden Adliye Sarayı önüne kadar yürüyecekler.
Haber Merkezi
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