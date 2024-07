Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “85 milyonun birliğini takip edeceğiz ve her türlü şer odağına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

ERÜ 15 Temmuz Şehitler Caddesi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy ile Ayşe Böhürler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr Fatih Altun, protokol üyeleri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Programın başlangıcında şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programda açılış konuşması yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, "15 Temmuz 2016’da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine sızmış FETÖ/PDY mensubu hain teröristler, anayasal düzeni ve parlamenter sistemi yıkarak bir cunta hükûmeti kurmayı hedeflemişlerdir. Devletin imkânları ile bu hainler gece boyunca ise Türkiye Büyük Millet Meclisimizi bombalamış; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, polis karargâhları ile Millî İstihbarat Teşkilât binalarına saldırılmış ve medya kuruluşlarını hedef alarak hain emellerine ulaşacaklarını sanmışlardır. O gece kendini bilmez bir avuç azınlık olan FETÖ’cü teröristler, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ile vatanına, bayrağına, milletine ve demokrasiye sahip çıkmak amacıyla sokaklara inen Türk milletine gözlerini bile kırpmadan haince saldırmışlar ve 251 kahramanımızı şehit, 2 bin 700’ü aşkın kahramanımızı da gazi bırakmışlardır. 15 Temmuz gecesi bu hainlerin emellerine ulaşamamaları için ellerinde bayrak, dillerinde tekbir ile sokaklara inen yüz binlerce vatandaşımız sayesinde hain kalkışma bertaraf edilmiş ve gereken cevap misli ile verilmiştir. Yurdumuzun dört bir tarafında uçaklara, tanklara, kurşunlara ve bombalara göğsünü siper eden yüce Türk milleti o gece sadece ’ölürsem şehit, kalırsam gazi’ olurum inancıyla bir an bile tereddüt etmeden cumhuriyetine sahip çıkmıştır. Şanlı tarihi boyunca kahramanlık destanlarına adını yazdıran aziz Türk milleti, 15 Temmuz gecesi de birlik ve beraberliğini bir kez daha göstermiş, asla ülkesi üzerinde oynanan oyunlara izin vermeyeceğini meydanlarda haykırmıştır. O karanlık gecede canları pahasına kendilerini siper ederek vatanına, bayrağına ve bölünmez bütünlüğüne sahip çıkan Türk milletini kimse bölmeyi ve parçalamayı dün olduğu gibi bugün de başaramayacaktır. Şunu herkes iyi bilmelidir ki, büyük ülke Türkiye yolunda emin adımlar ile ilerleyen bizleri kimse durduramayacaktır. 15 Temmuz gecesi yaşanılanları unutmamak ve unutturmamak için bugün bir araya geldiğimiz üniversitemiz kampüsünde yer alan 15 Temmuz Şehitler Caddesi, o gece şehadet şerbeti içen her bir şehidimizin adına dikilen fidanlar ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı, üniversitemizin en önemli değerlerinden birisidir. Türkiye’nin önemli araştırma üniversitelerinden birisi olan Erciyes Üniversitesi mensupları olarak bizler gerek eğitim-öğretim, gerek ar-ge faaliyetlerimiz gerekse de insanlığa kazandırdığımız bilimsel katkılarımız ile bizleri geride bırakmaya, yavaşlatmaya çalışan hain şer odaklarına asla izin vermeyeceğiz. Milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesine sahip çıkan, bayrağı ve milleti için var gücü ile çalışan genç nesilleri yetiştirerek bizler, üzerimize düşen görevi dün olduğu gibi bugün de yerine getirmeyi devam ettireceğiz. Ben sözlerime son verirken, 15 Temmuz gecesi canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Millet olarak dikkat edilmesi gereken hususun emperyalistler olduğunu söyleyen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise, "Bugün tabi önemli ve anlamlı bir gün. 15 Temmuz’da tarihimizde olmadığı kadar iğrenç ve alçak bir girişimle karşı karşıya kaldık. Çok şükür bu alçaklığa karşı asil milletimiz binlerce yıllık tarihinden gelen milli ve manevi değerlerimiz çerçevesinde asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde memleketini, vatanını seven, bayrağına, sancağına, cumhuriyetine sahip çıkan asker, sivil, jandarma, polis kim varsa onlarla beraber milletimiz tek yumruk oldu. Tek yürek oldu ve bu alçakların girişimini akamete uğrattı. Burada bizim dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta emperyalist güçler. Türkiye’ye karşı hepinizin çok iyi bildiği gibi yıllardan beri çeşitli girişimlerle bizim, milletimizin, ülkemizin ilerlemesini engellemek için dün olduğu gibi bugün de aynı anlayışla her gün bir vesile ile bizi engellemeye çalışıyorlar. Geçmişe bakın PKK, YPG çıktı en sonunda da FETÖ çıktı. Yarın bir gün Allah bilir kim çıkacak. Dolayısıyla bizim buradan çıkaracağımız ders, bizim her zamankinden daha bilinçli, daha güçlü ve kuvvetli olmamız lazım. Güçlü olmaktan başka çaremiz yok. Güçlü olmak için de çalışmaktan başka çaremiz yok. Biz tek yumruk tek yürek olduğumuz takdirde geleceğe güvenle bakabiliriz. Aksi halde topumuz tüfeğimiz de olsa şayet bu birlik ve beraberliğimizi sağlayamazsak bu konuda çok ciddi sıkıntılar yaşarız. Biz Türk’ü ile Kürt’ü ile 85 milyon bir milletiz. Unutmayın Kürtler PKK’lı değil, PKK da Kürt değil. Burada bir illüzyon var, burada bir algı var. Biz biriz, beraberiz. Dolayısıyla inadına 85 milyonun birlik ve beraberliğini takip edeceğiz ve buna göre bu mücadelemizi, karşımıza çıkacak her türlü şer odağına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.