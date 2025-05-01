Hulusi Akar: 'Çiftçimizin yalnız olmadığını gösterdik'

Kayseri’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Talas Belediyesi personeli tarafından kurulan Grup Şantiye, işçilerin bayramını özel bir konserle taçlandırırken, etkinliğe katılan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, işçilere yönelik mesajlar verdi.

Konserde yaptığı konuşmada işçilerin haklarını koruma konusunda ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Akar, "İşçilerimiz için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin Tarımsal Gücü ve Devletin Şefkati

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kayseri'nin Tarımsal Üretimine Yönelik Bilgi Paylaşımı ve İstişare Toplantısı”nda da konuşan Akar, kentin sanayi, ticaret, turizm ve tarımda güçlü bir konumda olduğunu hatırlattı.

Tarım ve hayvancılığın önemine değinen Akar, gençlerin bu sektörlerde bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, Kayseri’nin denizi olmamasına rağmen balıkçılıkta Türkiye’de önemli bir başarı elde ettiğini dile getirdi.

Son dönemde yaşanan zirai don felaketi sonrası devletin hızlı refleks gösterdiğini belirten Akar, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ekibinin gece gündüz çalıştığını ifade etti. Akar, devletin çiftçiye destek olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Devletimiz sağ olsun, Sayın Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımız çiftçimize mali yönden rahatlama sağlamak için gereken desteği verdi. Gönül isterdi ki böyle bir felaket hiç yaşanmasaydı, ama devletimiz kara gün dostudur. Çiftçimizin yalnız olmadığını gösterdik.''

Terörsüz ve Güçlü Türkiye Vurgusu

Savunma ve güvenliğin Türkiye için kritik öneme sahip olduğunu belirten Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde sürdürülen Cumhur İttifakı’nın hedefinin büyük ve güçlü Türkiye olduğunu ifade etti.

“Cumhur İttifakı çerçevesinde, terörsüz, büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Milletçe bu hedef doğrultusunda el birliğiyle ilerliyoruz. İnşallah hep birlikte büyük Türkiye’yi inşa edeceğiz. Amacımız, herkesin güven ve refah içinde yaşaması.” dedi.

Toplantının ardından Kayseri Ziraat Odası’nı ziyaret eden Akar ve beraberindeki heyet, çiftçilerle bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi.