Hulusi Akar'dan Başkan Yalçın'a tebrik ziyareti

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Hulusi Akar'dan Başkan Yalçın'a tebrik ziyareti
Kayseri GündemEditör

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Önceki dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ve il yürütme kurulu üyelerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Yalçın’a yeniden belediye başkanı olarak seçilmesinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Karşılıklı görüş alış verişinin gerçekleştiği ziyarette Hulusi Akar, Başkan Yalçın’a belediye faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve başarılı bulduğunu belirterek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Yalçın da heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Hulusi Akar'dan Başkan Yalçın'a tebrik ziyareti
Hulusi Akar'dan Başkan Yalçın'a tebrik ziyareti
Hulusi Akar'dan Başkan Yalçın'a tebrik ziyareti
Hulusi Akar'dan Başkan Yalçın'a tebrik ziyareti
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Kur'an kursları yılsonu şenliği düzenlendi
Kayseri'de Kur'an kursları yılsonu şenliği düzenlendi
Büyükşehir'den 990 kişiye arılı kovan
Büyükşehir'den 990 kişiye arılı kovan
Kayseri okul duvarları Mimar Sinan'ın eserleriyle süslenecek
Kayseri okul duvarları Mimar Sinan'ın eserleriyle süslenecek
Başkan Büyükılıç'tan 5 yılda 21 kez ağırladığı ziyaret ettiği Pınarbaşı'ya 500 milyon TL'lik yatırım
Başkan Büyükılıç'tan 5 yılda 21 kez ağırladığı ziyaret ettiği Pınarbaşı'ya 500 milyon TL'lik yatırım
Çocuklarını öldüren baba ile ilgili Savcılıktan açıklama
Çocuklarını öldüren baba ile ilgili Savcılıktan açıklama
Şehir Kültür Dergisi, 53. sayıya ulaştı
Şehir Kültür Dergisi, 53. sayıya ulaştı