Hulusi Akar'dan, Şehit Aileleri ve Gaziler İçin TBMM'de Önemli Toplantı

Akar, "Amacımız; şehit aileleri ve gazilerimizin bu topraklarda daha mutlu, daha müreffeh yaşamasıdır." ifadelerini kullandı.

Toplantıda tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, şehit aileleri ve gazilere olan minnetlerini dile getiren Akar, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, sorunlar ve talepler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı. Akar, katılan STK temsilcilerine teşekkür etti.