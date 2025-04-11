Hulusi Akar'dan, Şehit Aileleri ve Gaziler İçin TBMM'de Önemli Toplantı
TBMM'de gerçekleştirilen toplantıda, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerden oluşan STK'larla bir araya gelerek, onlar için için yapılması gereken her şeyin az olduğunu belirtti.
Akar, "Amacımız; şehit aileleri ve gazilerimizin bu topraklarda daha mutlu, daha müreffeh yaşamasıdır." ifadelerini kullandı.
Toplantıda tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, şehit aileleri ve gazilere olan minnetlerini dile getiren Akar, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, sorunlar ve talepler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurguladı. Akar, katılan STK temsilcilerine teşekkür etti.