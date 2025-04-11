Sabancı'nın kızından Kadın Kooperatiflerine e-ticaret desteği

SHOPSA Kadın Gelişim ve İletişim Akademisi Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, SHOPSA Kadın Gelişim ve İletişim Akademisi kapsamında düzenlenen özel bir etkinlik için Kayseri’ye geldi.

Bu kapsamda konuşan Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, "Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in Kayseri'ye teşvikleriyle bu rüzgar hız kazandı. Şu an bir tane engelli kooperatifimiz olmak üzere 48 tane kadın kooperatifimiz var ve 680 tane üyeleri var. Ben buradan hepsini canıgönülden tebrik ediyorum. Tamamı ekstra katkı sağlayacaklar ve ŞOK çatısı ile de inşallah ürünlerinin farklı platformlarda, farklı pazarlarda talep görecek nitelikte olduğunu düşünüyoruz. İnşallah bu süreç onlara değer katacaktır. Hepinize teşviklerinden dolayı canıgönülden teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bugün burada sizlerle çok sahada birlikteyiz." sözlerini kullandı.

SHOPSA Kadın Gelişim ve İletişim Akademi Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan,"2020 Kasım ayında kurduğumuz online satış sitesi. Bizim amacımız, pandemide biliyorsunuz, birçok ihtiyacımızı online ile gidermek durumunda kaldık. Biz de şirket içinde gördük ki bu aslında çok pratik bir çözüm. Kadınlarımız ürünlerini buraya koyabilir, tüm Türkiye’ye satış noktasına ulaştırmış oluruz diye bir değerlendirme toplantısından sonra SHOPSA.com.tr’yi kurmaya karar verdik. İllerimizi dolaşarak bu programları, ihtiyacı olanlara ve duymak isteyenlere paylaşıyoruz. Bu programa başlar başlamaz Milli Eğitim Bakanlığı ile görüştük. 'Biz acaba böyle bir program eğitimi düzenliyoruz; günün sonunda bu katılımcı kadınlarımıza sertifika vermeyi arzu ediyoruz. Bakanlık olarak sizlerle iş birliği yapmak istiyoruz.' dediğimizde, onlar da buna inandıkları için bu sertifikayı gün sonunda katılımcı kadınlarımıza takdim ediyoruz. Biz kadınlar el ele verirsek yapamayacağımız hiçbir şey yok. İyi ki geldiniz, hepinize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yönetim Kurulu Üyeleri Latif Başkal ise, "Değerli katılımcılar, Kayseri Ticaret Odası olarak e-ticaret alanında önemli bir başarıya sahibiz. Toplam 9.632 firmamız aktif bir şekilde e-ticaret yapıyor. Bu rakam, e-ticaret uyumu tekstilde İstanbul'un ardından şehrimizi 2. sıraya getirmektedir. Kargo gönderiminde şehrimiz 5. sıradadır. Bu da gösteriyor ki Kayseri, dijital ticarete hızlı adapte olan, dinamik ve üretken bir şehir."