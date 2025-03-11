Hulusi Akar'dan Türkiye-Romanya ilişkileri için stratejik işbirliği

Akar, dünyada önyargılardan uzak, rasyonel bir savunma ve güvenlik yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini vurgularken, NATO ve Avrupa’nın güvenlik konseptlerinin karşı karşıya getirilmemesi gerektiğine de dikkat çekti. Bu bağlamda, Türkiye-Romanya ilişkilerinin güçlendirilmesinin sadece iki ülkenin yararına değil, NATO'nun da güçlenmesine önemli katkı sağlaması açısından kritik bir öneme sahip olduğu ifade edildi.

Hulusi Akar, mevcut işbirliklerinin derinleştirilmesi için atılacak adımların, bölgedeki güvenlik ortamını daha da pekiştireceğinin altını çizdi. Bu tür görüşmelerin, iki dost ve müttefik ülkenin geleceği açısından büyük bir fırsat sunduğu görüşünü paylaştı.