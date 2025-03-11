Hulusi Akar'dan Türkiye-Romanya ilişkileri için stratejik işbirliği
Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını duyurdu. Romanya Senatosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Titus Corlatean ile gerçekleştirilen verimli bir görüşme sonrası, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri işbirliklerinin artırılması konusunda görüş birliğine varıldığını ifade etti.
Akar, dünyada önyargılardan uzak, rasyonel bir savunma ve güvenlik yaklaşımının benimsenmesi gerektiğini vurgularken, NATO ve Avrupa’nın güvenlik konseptlerinin karşı karşıya getirilmemesi gerektiğine de dikkat çekti. Bu bağlamda, Türkiye-Romanya ilişkilerinin güçlendirilmesinin sadece iki ülkenin yararına değil, NATO'nun da güçlenmesine önemli katkı sağlaması açısından kritik bir öneme sahip olduğu ifade edildi.
Hulusi Akar, mevcut işbirliklerinin derinleştirilmesi için atılacak adımların, bölgedeki güvenlik ortamını daha da pekiştireceğinin altını çizdi. Bu tür görüşmelerin, iki dost ve müttefik ülkenin geleceği açısından büyük bir fırsat sunduğu görüşünü paylaştı.