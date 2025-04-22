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- Hulusi Akar, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi
Hulusi Akar, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi
Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı' kapsamında, Katar'ın Şura Meclisi Başkanı Hassan Bin Abdulla Al Ghanim ve Dostluk Grubu Başkanı Ahmad Bin Hitmi AL-Hitmi ile bir araya geldi.
Toplantıda, Filistin’in haklı davasına destek olma amacıyla verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Akar, bu görüşmelerin uluslararası dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak, Filistin’nin mücadelesine duyulan desteğin önemine değindi.
Akar’ın liderliğindeki bu buluşma, bölgesel iş birliği ve dayanışmanın artırılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.