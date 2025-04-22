  • Haberler
  • Gündem
  • Hulusi Akar, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

Hulusi Akar, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, 'Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı' kapsamında, Katar'ın Şura Meclisi Başkanı Hassan Bin Abdulla Al Ghanim ve Dostluk Grubu Başkanı Ahmad Bin Hitmi AL-Hitmi ile bir araya geldi.

Hulusi Akar, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda Önemli Görüşmeler Gerçekleştirdi

Toplantıda, Filistin’in haklı davasına destek olma amacıyla verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Akar, bu görüşmelerin uluslararası dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak, Filistin’nin mücadelesine duyulan desteğin önemine değindi.

Akar’ın liderliğindeki bu buluşma, bölgesel iş birliği ve dayanışmanın artırılması açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Milletvekili Çopuroğlu'ndan Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Şantiyesine Ziyaret
Milletvekili Çopuroğlu'ndan Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Şantiyesine Ziyaret
Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Cam Silerken Düşen Kadın Ağır Yaralandı
Melikgazi'nin DigiEdu Projesi, e-Çevre Kategorisinde Dünya Finalinde Yerini Aldı
Melikgazi'nin DigiEdu Projesi, e-Çevre Kategorisinde Dünya Finalinde Yerini Aldı
Büyükkılıç'tan 23 Nisan Mesajı: 'Her şey çocuklar için'
Büyükkılıç'tan 23 Nisan Mesajı: 'Her şey çocuklar için'
Kayseri Büyükşehir'in 'Akıllı Şehir' Projesine Bakanlıktan Övgü
Kayseri Büyükşehir'in 'Akıllı Şehir' Projesine Bakanlıktan Övgü
MHP'li Baki Ersoy'dan Kayseri'nin Çevre Sorunlarıyla İlgili Soru Önergesi
MHP'li Baki Ersoy'dan Kayseri'nin Çevre Sorunlarıyla İlgili Soru Önergesi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!