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Milletvekili Çopuroğlu'ndan Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Şantiyesine Ziyaret

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Hattı'nın inşaatını yerinde ziyaret etti. Yetkililerden projeye dair bilgi alan Çopuroğlu, hattın tamamlanmasının Kayseri'nin ulaşımına önemli bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Milletvekili Çopuroğlu'ndan Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Şantiyesine Ziyaret

Çopuroğlu, projeye emek verenlere teşekkür ederek, Kayseri-Ankara hattının ulaşıma 2, Kayseri-İstanbul hattının ise 5.5 saatlik bir süreye düşeceğini açıkladı. Hızlı tren projesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen geniş çaplı yatırım ve gelişim çalışmalarının bir parçası olduğunu belirtti.

Şehir ekonomisi ve sosyal yaşamına katacağı değerlerin altını çizen Çopuroğlu, hızlı tren hattının iş dünyası, sanayi ve eğitim alanlarında büyük avantajlar sağlayacağını ifade etti. “Kayseri artık hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olacak. Bu, şehrimizin gelişimine bir katkı sunacak” dedi.

Haber Merkezi

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