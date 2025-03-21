Hulusi Akar, Kayseri’nin Eğitim Geleceği İçin Kanaat Önderleri İstişarede Bulundu

Eğitim sisteminin güçlendirilmesine yönelik görüşlerin paylaşıldığı buluşmaya katılan Akar, eğitimde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. “Geleceğimizi, refahımızı ve güvenliğimizi kimsenin kararına bırakamayız. Bu nedenle güçlü olmak zorundayız” ifadelerini kullanarak, eğitim konusuna verdikleri önemi bir kez daha ortaya koydu.

Sözü Dinlenen Türkiye Vurgusu

Hulusi Akar ayrıca, Türkiye’nin uluslararası arenada güçlendiğini belirterek, “Artık sözü dinlenen bir Türkiye var,” dedi. Eğitim alanında yapılması gerekenler üzerinde dururken, deprem bölgelerindeki çalışmalara ve terörle mücadeleye de değindi.

“Bizim Bir Fidandan Bir Çınara Dönüşen Söğüt Ruhumuz Var”

Birlik ve beraberliğin önemine işaret eden Akar, “Bizim hazırlıklı ve güçlü olmamız lazım. Bunun için de eğitim şart. Hiçbir şekilde geleceğimizi, bekamızı, refahımızı, güvenliğimizi, çocuklarımızın geleceğini kimsenin kararına bırakamayız. Onun için güçlü olmak zorundayız, birlik ve beraberlik içerisinde olma zorunluluğumuz var. Bizim bir fidandan bir çınara dönüşen Söğüt ruhumuz var” ifadelerinde bulundu.

Buluşmada, Sivil Toplum Teşkilatları temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile üniversite rektörleri de yaptıkları konuşmada, eğitim ve topluma yönelik görüşlerini bildirerek, bilgiler paylaştı.

Toplantının ardından düzenlenen iftar programında, katılımcılar eğitim ve toplumsal gelişim konularında görüşlerini paylaştı. Ayrıca, Akar, Mektep Melikgazi programında gençlerle bir araya gelerek, onların gelişimine dair önemli mesajlar iletti.

Birlik İçin Sahur Sofraları

Son olarak, Akar, diğer AK Parti yetkilileriyle birlikte sahur sofrasında bir araya gelerek, Kayseri’nin geleceği için birlik ve dayanışma mesajları verdi. Bu toplantılar, Kayseri’nin eğitimdeki geleceği için umut vaat eden adımların atıldığını gösteriyor.