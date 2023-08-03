Hulusi Akar, Mansur Yavaş'ın karşısına mı düşünülüyor?

Duvar Gazetesi'nin haberine göre, gazeteci Fatih Altaylı'nın verdiği AK Parti kulisine göre, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hulusi Akar olacak.

Altaylı, kendi internet sitesinde konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti’den Ankara sürprizi

Yerel seçimlere 8 ay kala CHP kendi olası adaylarını paramparça etmekle meşgulken, iktidar partisi bu zafiyetten nasıl yararlanacağının hesapları içinde.

Ve AK Parti kanadından her gün yeni dedikodular geliyor.

Bunlar arasında en şaşırtıcı olan dün kulağıma fısıldandı.

AK Parti Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına çok sürpriz bir isim çıkarmayı planlıyor.

Bu isim sizi de şaşırtabilir.

Parti içi dedikodulara göre, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hulusi Akar’ı düşünüyormuş.

Olur olmaz bilemem.

Ama konuşulduğunu biliyorum."