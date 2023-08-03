Hulusi Akar, Mansur Yavaş'ın karşısına mı düşünülüyor?

Fatih Altaylı, AK Parti'nin yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Hulusi Akar'ı göstereceğini yazdı.

PAYLAŞ
  • 03.08.2023 14:20
  • Güncelleme: 03.08.2023 14:20
Hulusi Akar, Mansur Yavaş'ın karşısına mı düşünülüyor?

Duvar Gazetesi'nin haberine göre, gazeteci Fatih Altaylı'nın verdiği AK Parti kulisine göre, yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hulusi Akar olacak.

Altaylı, kendi internet sitesinde konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: 

"AK Parti’den Ankara sürprizi

Yerel seçimlere 8 ay kala CHP kendi olası adaylarını paramparça etmekle meşgulken, iktidar partisi bu zafiyetten nasıl yararlanacağının hesapları içinde.

Ve AK Parti kanadından her gün yeni dedikodular geliyor.

Bunlar arasında en şaşırtıcı olan dün kulağıma fısıldandı.

AK Parti Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına çok sürpriz bir isim çıkarmayı planlıyor.

Bu isim sizi de şaşırtabilir.

Parti içi dedikodulara göre, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hulusi Akar’ı düşünüyormuş.

Olur olmaz bilemem.

Ama konuşulduğunu biliyorum."

 

Haber Merkezi

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Erciyes Kayak Merkezi pistlerinde 'yerli ve milli board' kullanılacak

Erciyes Kayak Merkezi pistlerinde ‘yerli ve milli board’ kullanılacak

İnşaat malzemesi çalan şüpheli suçüstü yakalandı

İnşaat malzemesi çalan şüpheli suçüstü yakalandı

Ekonomist Uzunoğlu, enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Ekonomist Uzunoğlu, enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Uzmanlık Dışı verilen Ölüm Raporuna İtiraz

Uzmanlık Dışı verilen Ölüm Raporuna İtiraz

Talas Mevlana- Cumhuriyet Meydanı Tramvay Hattı yakında başlayacak

Talas Mevlana- Cumhuriyet Meydanı Tramvay Hattı yakında başlayacak

Erciyes Kayak Merkezi Pistlerinde 'Yerli ve Milli Board' Kullanılacak

Erciyes Kayak Merkezi Pistlerinde 'Yerli ve Milli Board' Kullanılacak

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserispor Futbol Akademisi seçmeleri yapılacak

Kayserispor Futbol Akademisi seçmeleri yapılacak

Hayriye Türksoy Hançer 'Universiade'den madalyayla döndü

Hayriye Türksoy Hançer ‘Universiade’den madalyayla döndü

DAHA FAZLA
Bunaltıcı sıcaklar gölge yerler aratıyor

Bunaltıcı sıcaklar gölge yerler aratıyor

ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO yeni mezunlarını verdi

ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri MYO yeni mezunlarını verdi

Çocukların bisiklet özlemi Jandarmaya takıldı

Çocukların bisiklet özlemi Jandarmaya takıldı

Rektör Altun'dan öğrencilere 'Erciyes Üniversitesi'ni tercih teklifi

Rektör Altun'dan öğrencilere 'Erciyes Üniversitesi'ni tercih teklifi

ERÜ Mimarlık Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi

ERÜ Mimarlık Fakültesi Yeni Mezunlarını Verdi