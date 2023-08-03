Kayıp Tıp öğrencisinden 13 gün sonra gelen acı haber

Kayseri’de 13 gündür kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Enes Ahmet Tekin’in cansız bedenine ulaşıldı.

Kayseri'de 13 gün önce kendisinden haber alamadıkları üniversite öğrencisi Enes Ahmet Tekin için ailesi kayıp ilanı vermişti. Yaklaşık 2 hafta süren çalışma sonrasında kayıp olarak aranan olan Tekin’in cansız bedeni bulundu.

AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar neticesinde Tekin’in cansız bedeni Talas Derevenk Viyadüğü yakınlarında bulundu.

13 Gün önce annesini hastane muayenesine götüren ve 'ban lavaboya gidiyorum' diyerek annesinin yanından ayrılan Enes Ahmet Tekin'in Tıp Fakültesinde okumak istemediğini aile istediği için devam etmek durumunda kaldığını söylediği iddia edilmişti.

Tekin’in babasının verdiği ifadede ise; Tekin’in annesi ile birlikte Fakülte hastanesine gittiklerini ve annesine öğrenci işleri için gitmesi gerektiğini söyleyerek yanından ayrıldığını belirtti. Baba Tekin, annesinin oğlunu aradığını ancak ulaşamadığını da söyleyerek, hayatını kaybeden Tekin’in herhangi bir psikolojik sıkıntısı ve ailevi sorunlar olmadığını dile getirdi. Kötü alışkanlıkları da olmadığını bildiren baba Tekin, oğlunun bir an evvel bulunması için kayıp ilanı vermişti.

Tıp Fakültesi'nde okuyup ailesinin ve sosyal çevresinin doktor olma arzusuyla çeyrek asırlık ömrünün yirmi yılını ders çalışmak ve daha fazla test çözmek için geçirmenin verdiği istemediği bir yönde kendinin zorlanması böyle bir sonucu beraberinde getirdi mi getirmedi mi bilinmez ama gencecik bir insanın bu şekilde aramızdan ayrılması toplum vizdanını derinden yaraladı.

Allah rahmet eylesin.