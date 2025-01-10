Hulusi Akar: 'Terörle Mücadele Bitmeyecek'

Akar, törende terörle mücadelede basının önemine de değinerek, "Basınımızın yararları ve katkıları çok büyük. Terörle mücadele sırasında ve Suriye’deki gelişmeler gibi ciddi konularda çok ciddi işbirliği ve bunun da devletimize ve milletimize yararlarını görüyoruz. En son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar mücadelemiz devam edecek. İnşallah asil milletimizin 40 yıldan beri başına bela olan bu musibetten kurtaracağız" şeklinde konuştu.

Suriye’de yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Akar, "Suriye’nin bağımsızlığı, egemenliği, toprak bütünlüğü gibi konularda yapılması gereken ne varsa Türkiye olarak katkılarımızı sağladık ve sağlamaya da devam edeceğiz. Dileğimiz, bağımsız, egemen demokrat bir Suriye’nin kardeşçe, iyi komşuluk çerçevesinde var olmasıdır. Çalışmamız bu yöndedir" dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına da değinen Akar, “Siyonazi Netenyahu çetesinin yaptıklarını duyarlılıkla karşılıyoruz ve bunu her ortamda göstereceğiz. En önemli mesajımız hemen ateşkes çağrısıdır. Bu konuda basınımızın çok dikkatli olması lazım. O kuvözdeki çocuklar dahil, insanların üzerine yağan bombaların bir an önce durdurulması en önemli işimizdir. Bütün dünya mutlaka boykotla bunlara ders vermeli" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, kentteki basın mensuplarının birlik içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Kayseri’de hep beraber Kayseri’nin tanıtımı, turizmle parlaması ve sanayi ile öne çıkması için büyük bir mücadele veriyoruz. Suriye olayları sırasında Kayseri’deki gazetecilerimizin duyarlı duruşu, şehir ve ülke menfaatine olan tavırları çok önemlidir" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da, Kayseri'deki gazetecilerin birlik ve dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Kayseri’de gazeteciler cemiyeti her zaman kurumsal yapısına sahip çıkmıştır ve bugün de üyelerine kucak açmaya devam etmektedir" şeklinde konuştu.