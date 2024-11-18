Hulusi Akar: 'Türkiye'nin Yükselişi Devam Edecek, Fitneye Karşı Birlikte Durmalıyız'

Hulusi Akar, AK Parti Trabzon İl Teşkilatı’nda güçlü Türkiye vurgusu yaparak, "Savunma sanayinde dev adımlar attık, ancak asıl savaş; milli değerlerimizi korumak ve iç barışımızı sağlamak" dedi.

Akar, konuşmasında öncelikle 'güçlü teşkilatların önemine' değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıfta bulunarak, “Teşkilat ne kadar güçlüyse şehir de o kadar güçlü oluyor. Bizler, vatandaşla sürekli ve doğrudan iletişimde olmaya özen gösteriyoruz. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, en önemli iletişim hâlâ yüz yüze iletişimdir” dedi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Türkiye’nin güçlü bir gelecek için birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Akar, Türkiye’nin tarihine ve medeniyetine vurgu yaptı: “Bizim 2500 yıllık bir tarihimiz var. Artık özne olan bir Türkiye’den bahsediyoruz. Türkiye Yüzyılı için, birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Sadece 85 milyon insanımıza değil, dünyadaki tüm mazlumlara karşı sorumluluğumuz var.”

Akar, Türkiye’nin uluslararası alandaki etkisinin arttığına dikkat çekerek, özellikle Afrika ve Asya’da Türkiye’nin gücünü simgeleyen bir figür haline geldiğini söyledi. "Afrika'ya, Asya'ya gittiğimizde herkes 'Recep Tayyip Erdoğan' diyor. Biz de bu sorumluluğa uygun şekilde çalışmalıyız" şeklinde konuştu.

Savunma Sanayinde Kat Edilen Mesafe

Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmeleri anlatan Akar, Türk ordusunun yerli ve milli üretimle güçlendiğini, artık sadece iç piyasada değil, dünya çapında da ihraç edilen savunma ürünlerine sahip olduklarını belirtti. “Düne kadar biz belimize tabanca takmaya utanıyorduk. Şimdi ise tüm hafif silahlarımızı üretiyor ve ihraç ediyoruz” diyen Akar, Türkiye’nin bu alandaki başarılarının artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

Terörle mücadeledeki kararlılığı

PKK, YPG, FETÖ ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı yapılan mücadelenin sadece teröristlere karşı olduğunu, bu terör örgütlerinin Türkiye’nin birliğine ve güvenliğine yönelik tehdit oluşturduğunu ifade etti. “Bizim Kürt kardeşlerimize karşı herhangi bir tavrımız yoktur. Çanakkale’de, 15 Temmuz’da nasıl yan yana durduysak, yine beraberiz” diyerek, Türkiye'nin iç barışını koruma kararlılığını yineledi.

Yabancı Müdahalelere Karşı Sert Mesaj

Akar, Türkiye’nin ulusal çıkarlarının korunması gerektiğinin altını çizerek, dışarıdan gelebilecek müdahalelere karşı uyarıda bulundu. “Hiçbir şekilde 85 milyonun bekasını yabancılara ipotek altına alamayız. Yabancıların hukukuna güvenemeyiz. Filistin örneği, bunun en çarpıcı göstergesidir. Bizim ordumuz, hiçbir orduya benzemeyen bir hassasiyetle hareket etti” dedi.

Ekonomiye Dair Eleştiriler

Akar, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ekonomik zorluklarla ilgili de önemli açıklamalar yaptı. Muhalefetin “asgari ücretin 30 bin lira yapılması gerektiği” yönündeki açıklamalarını eleştiren Akar, bu tür vaatlerin gerçekçi olmadığını belirtti: “Bekara karı boşaması kolay. Asgari ücret 30 bin lira olmalı diyenler, gerçekleri görmüyorlar. Ancak Türkiye olarak elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”

Gençlik ve Milli Değerler

Akar, gençliğin eğitimi ve milli değerlerle donatılması gerektiğini ifade etti. “Bir gençlik yetiştirmek lazım, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmayı öğretmeliyiz. Bu memleket bizim, bu tarih bizim, bu bayrak bizim” diyerek, gençlerin ülkenin geleceği için önemine dikkat çekti.

Azerbaycan’a Destek ve Ermenistan İle İlgili Uyarılar

Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını geri almasının ardından Türkiye’nin verdiği desteği vurgulayan Akar, Ermenistan’ın tahriklerine karşı uyarılarda bulundu. “Biz, Azerbaycan’a 44 günde gereken desteği verdik ve işgal altındaki toprakları geri aldık. Ermenistan tahriklere kapılmasın, biz kendi topraklarımızı koruruz” şeklinde konuştu.

Hulusi Akar’ın Trabzon’daki konuşması, Türkiye’nin hem iç hem de dış politikada güçlü bir duruş sergilemeye devam edeceğini, savunma sanayisinde elde edilen başarıları ve milli birlikteliğin önemini vurgulayan bir mesajla tamamlandı. Akar, Türkiye’nin geleceğine dair kararlı bir şekilde ilerleyeceğini belirterek sözlerini sonlandırdı.