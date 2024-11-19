Hulusi Akar ve Mustafa Yalçın'dan Bakan Murat Kurum'a Ziyaret

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız, Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’u ziyaret ettik. Misafirperverliklerinden ve desteklerinden dolayı sayın bakanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, olumlu görüşmelerin gerçekleştirildiğini ve her iki şehir için de faydalı projeler üzerinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Kayseri ve Talas’ın gelişimi için ortak çalışmaların önemini vurgulayan Bakan Kurum, destek ve işbirliklerinin süreceğini söyledi.