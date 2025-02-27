Hunat Camii'ne Ramazan Ayında teknik dokunuş

Ramazan ayının manevi atmosferini en iyi şekilde yaşatmak amacıyla Hunat Camii'nde aydınlatma ve bakım çalışmaları tamamlandı. Teknik Bakım ve Onarım ekipleri, Ramazan ayı öncesinde caminin bakım ve onarımını gerçekleştirerek, tarihi dokusunu koruyarak estetik bir katkı sundu.

Hunat Camii'ne Ramazan Ayında teknik dokunuş

Sekiz asırlık geçmişiyle Kayseri'ye tarihsel zenginlik katan Hunat Camii, Ramazan ayına özel olarak ışıklandırıldı ve güzelleştirildi. Yapılan çalışmalar caminin manevi havasını bir kez daha yansıttı.

Hunat Camii Müezzini ve Kayyımı Fatih Demir, yapılan çalışmalara teşekkür ederek, "Sekiz asırlık mazisiyle tarihe ışık tutan Hunat Camii'ni aydınlatarak on bir ayın sultanına hazır hale getiren herkese yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi

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