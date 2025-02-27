Hunat Camii'ne Ramazan Ayında teknik dokunuş

Sekiz asırlık geçmişiyle Kayseri'ye tarihsel zenginlik katan Hunat Camii, Ramazan ayına özel olarak ışıklandırıldı ve güzelleştirildi. Yapılan çalışmalar caminin manevi havasını bir kez daha yansıttı.

Hunat Camii Müezzini ve Kayyımı Fatih Demir, yapılan çalışmalara teşekkür ederek, "Sekiz asırlık mazisiyle tarihe ışık tutan Hunat Camii'ni aydınlatarak on bir ayın sultanına hazır hale getiren herkese yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.