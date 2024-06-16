Hunat Camiinde protokol bayramlaşması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç Kurban Bayramı'na Hunat Camii'nde kıldığı bayram namazı ve bir araya gelerek kucaklaştığı vatandaşlar ile başladı.

Hunat Camiinde protokol bayramlaşması
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kurban Bayramı’na Hunat Camii’nde kıldığı bayram namazı ve bir araya gelerek kucaklaştığı vatandaşlar ile başladı.

Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın vesilesi olarak nitelediği Kurban Bayramı’nda Büyükkılıç, sabahın ilk ışıklarında kıldığı bayram namazı ile birlikte birlik, kardeşlik ve dayanışma örneği gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanlarından Mustafa Çelik ve şehir protokolünün yer aldığı bayram namazının ardından tek tek vatandaşlarla bayramlaşan Büyükkılıç, vatandaşların bayramını tebrik etti, çocuklara bayram harçlığı verdi.

Bayram namazı sonrasında AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından vatandaşlara sunulan ikramlıklar ve bayram şekeri standına gelen Büyükkılıç, orada da vatandaşlarla buluşarak onlara bayram şekeri ikram etti.

Hunat Camiinde protokol bayramlaşması
Hunat Camiinde protokol bayramlaşması
Hunat Camiinde protokol bayramlaşması
Hunat Camiinde protokol bayramlaşması
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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