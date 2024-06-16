Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Develi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı İbrahim Ağa mahallesi Cumhuriyetcaddesi üzerinde seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralı, tedavisi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan meydana gelen trafik kazası, çevrede bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA
Kayseri Gündem

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