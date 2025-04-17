Hürmetçi Sazlığı'nda Baharın Müjdeli Dönüşü: Leylekler Geldi

2004 yılında "Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan" olarak tescillenen Hürmetçi Sazlığı, yılkı atları ve çeşitli kuş türleriyle dolup taşıyor. Bu doğal güzellik, özellikle bahar ve yaz aylarında fotoğrafçılar ve doğaseverler için de adeta bir cennete dönüşüyor.

Hürmetçi Sazlığı, doğaseverlerin ilgisini çekmekte ve çevre düzenlemeleri ile sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda yapılan çalışmalar, bölgenin değerine değer katmaya devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise leyleklerin huzur içinde konaklayabilmesi için bölgede temizlik ve gözlem faaliyetlerini sürdürüyor.

Ayrıca, çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar, leyleklerin bu yılki dönüşünü “baharın müjdecisi” olarak görüyor ve büyük bir sevinçle karşılıyor. Tüm ziyaretçilere doğayı koruma konusunda duyarlı olmaları ve Hürmetçi Sazlığı’ndaki güzellikleri keşfetmeleri için çağrıda bulunuluyor. Bu doğa harikasının her ziyaretinin, doğal yaşama zarar vermeden gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.