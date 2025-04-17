  • Haberler
  • Gündem
  • Hürmetçi Sazlığı'nda Baharın Müjdeli Dönüşü: Leylekler Geldi

Hürmetçi Sazlığı'nda Baharın Müjdeli Dönüşü: Leylekler Geldi

Hacılar ilçesindeki Hürmetçi Sazlığı, leyleklerin baharın gelişini müjdeleyerek yuvalarına dönmesiyle yeniden canlandı. Mart ayının sonlarına gelindiğinde, Avrupa, Asya ve Afrika arasında uzun göç yolculuklarını tamamlayan bu zarif kuşlar, eski yuvalarına dönerek yavrulamak için hazırlıklara başladı.

Hürmetçi Sazlığı'nda Baharın Müjdeli Dönüşü: Leylekler Geldi

2004 yılında "Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alan" olarak tescillenen Hürmetçi Sazlığı, yılkı atları ve çeşitli kuş türleriyle dolup taşıyor. Bu doğal güzellik, özellikle bahar ve yaz aylarında fotoğrafçılar ve doğaseverler için de adeta bir cennete dönüşüyor.

Hürmetçi Sazlığı, doğaseverlerin ilgisini çekmekte ve çevre düzenlemeleri ile sürdürülebilir turizm ilkeleri doğrultusunda yapılan çalışmalar, bölgenin değerine değer katmaya devam ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise leyleklerin huzur içinde konaklayabilmesi için bölgede temizlik ve gözlem faaliyetlerini sürdürüyor.

Ayrıca, çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar, leyleklerin bu yılki dönüşünü “baharın müjdecisi” olarak görüyor ve büyük bir sevinçle karşılıyor. Tüm ziyaretçilere doğayı koruma konusunda duyarlı olmaları ve Hürmetçi Sazlığı’ndaki güzellikleri keşfetmeleri için çağrıda bulunuluyor. Bu doğa harikasının her ziyaretinin, doğal yaşama zarar vermeden gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kent Konseyi'nden Mutfak Sanatları Merkezi'ne Ziyaret
Kent Konseyi'nden Mutfak Sanatları Merkezi'ne Ziyaret
Kayseri İtfaiyesi İçin 100 Milyon TL'lik Yatırım
Kayseri İtfaiyesi İçin 100 Milyon TL’lik Yatırım
Melikgazi 19 Aileyi Daha 'Faizsiz Sistemle' Ev Sahibi yaptı
Melikgazi 19 Aileyi Daha 'Faizsiz Sistemle' Ev Sahibi yaptı
Turizm Haftası'nda öğrencilere 'Erciyes' anlatıldı
Turizm Haftası'nda öğrencilere 'Erciyes' anlatıldı
46 şok uygulamada 16 aranan şahıs yakalandı
46 şok uygulamada 16 aranan şahıs yakalandı
Aynı camiden üç kez hırsızlık: Suça sürüklenen çocuklar ve alıcı yakalandı
Aynı camiden üç kez hırsızlık: Suça sürüklenen çocuklar ve alıcı yakalandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!