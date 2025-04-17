YRP'li Ekinci: 'İklim kanunu Türk milletine ve geleceğine ihanettir'

Yeniden Refah Partisi (YRP) Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Vahap Ekinci, iklim kanununun küresel güçlerin dayatması olduğunu söyleyerek, bu kanunun; tarım, hayvancılık, ulaşım ve nakit para kullanımını kısıtlayarak halkı köleleştireceğini iddia etti. YRP’li Ekinci: “Rahmetli Erbakan Hoca’mızın, “Siyonizm, şeytanın en büyük şaheseridir” sözleri üzerine; tek dünya devleti, dijital para birimi, tek dünya dini. Şimdi sırada ise iklim kanunu var. Dünya ülkeleri arasında emisyon ölçümlerinde ilk sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Rusya gibi ülkeler Birleşmiş Milletler’in dayatması olan bu kanunu reddederken, Türkiye’nin bu kanunu şiddetle savunması; Türk milletine ve geleceğine ihanettir. Bu kanunla insanlarımız tarlalarını istediği gibi ekemeyecek, hayvanlarını istediği gibi besleyemeyecek, dilediği zaman aracıyla seyahat edemeyecek, doğaya çıkıp gezemeyecek, nakit para kullanımı ortadan kalkacak. Kısacası siyonizmin modern dünya köleliğine dahil olunacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla’nın gayretleri ile bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ilgili komisyona geri çekildi. Türk milletinin haklarını her zaman savunmuş ve geleceğini korumayı ilke edinmiş olan Yeniden Refah Partisi, bu kanuna red oyu kullanarak bir kez daha Türk milletinin teveccühünü kazandı. Her ne sebeple olursa olsun, bu kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne tekrar gelmemeli, Birleşmiş Milletler’in dayatmasına boyun eğilmemeli. Vatandaşlarımızın temel hakki ipotek altına alınmamalı” ifadelerini kullandı.