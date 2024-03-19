Hüseyin Akay'ın acı günü: Vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın vefat eden annesi, son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın vefat eden annesi, son yolculuğuna uğurlandı.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın annesi Hacı Kadın Akay (92), yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Merhuma Akay; Bünyan Cami Kebir Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bünyan İlçe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.
Cenaze namazına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, 23., 24., 25. ve 26. dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Cumhur İttifakı Bünyan Belediye Başkan Adayı Selahattin Metin, merhumenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.