Hüseyin Akay'ın acı günü
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın annesi vefat etti.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın annesi vefat etti.
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ın annesi Hacı Kadın Akay, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti.
Hacı Kadın Akay, yarın Bünyan ilçesinde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Haber Merkezi
Bakmadan Geçme
Büyüksimitci: 'Suriyeliler gidince batacaksak bugün gitsinler batalım'
Şaban Çopuroğlu: 'Dünyada devletine ve milletine bağlı olan tek büyük topluluk Türkiye'
Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı
Talas'ta bu hafta 3 önemli açılış ve temel atma
Tomarza Dadaloğlu Eski Belediye Başkanı Ercivan vefat etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Perşembe günü Kayseri'de