Hüda Par'dan İftarlı Toplantı
Hüda Par (Hür dava Partisi) Kayseri İl Binası'nda Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir'in de katıldığı iftarlı bir toplantı düzenlendi.
Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir ve Hüda Par Kayseri İl ve İlçe yöneticileri ile beraber bir kısım sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı iftarlı toplantıya çok sayıda parti üyesi de katıldı.
Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, ülkemizdeki son siyasi gelişmelerle ilgili bilgiler verdi.
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