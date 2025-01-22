Hüseyin Okandan, Mazbatasını aldı

AK Parti Kayseri İl Başkanı olarak seçilen Hüseyin Okandan, mazbatasını aldı. Okandan, 'Aldığımız bu mazbatanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah Rabbim bu gönül muhabbetini, beklentiyi mahcup bırakmaz layık olabiliriz diye umut ediyorum' dedi.

Hüseyin Okandan, Mazbatasını aldı

AK Parti Kayseri İl Başkanı olarak seçilen Hüseyin Okandan, mazbatasını aldı. Okandan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan otel yangınında hayatını kaybeden 76 vatandaşa baş sağlığı dilediğini ifade ederek, “Bizim Kayseri’ye bir emek borcumuz var çünkü biz burada yetiştik buraya da bu vazifemizi yapmak için Allah nasip ederse gece gündüz 16 ilçemizle şehrin her yerinde hep birlikte çalışacağız. Birlikte el ele çalışacağız. Gayret edeceğiz, 15-16 yıllık teşkilat tecrübemizle edindiğimiz bilgileri inşallah daha da geliştirerek tüm değerli dostlarımızın desteğiyle ortaya daha da verimli bir şey koymaya çalışacağız. Aldığımız bu mazbatanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah Rabbim bu gönül muhabbetini, beklentiyi mahcup bırakmaz layık olabiliriz diye umut ediyorum” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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